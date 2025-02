Game-experience.it - Marvel Rivals, il game director ed il suo team è stato licenziato da NetEase Games

L’industria videoludica continua a sorprendere, e non sempre in positivo. Thaddeus Sasser,di, èinsieme a tutto il suo, nonostante il gioco abbia riscosso un enorme successo.La notizia è stata confermata dallo stesso Sasser su LinkedIn, dove ha espresso incredulità per la decisione dis ef ha lodato i suoi ex colleghi per il grande lavoro svolto.Leggiamo quanto affermato da Sasser:“Certo che questa industria è davvero strana. Il mio fantastico e talentuosoha appena contribuito al lancio di un nuovo franchise di grande successo conpers. e siamo stati licenziati! Beh, pazienza! I tempi sono duri ovunque, ma troviamo a queste persone incredibili un nuovo lavoro, perché alla fine dei conti dobbiamo pur mangiare, no? Oggi voglio iniziare con il brillante Garry McGee: durante il progettoo è stto fantastico lavorare con lui.