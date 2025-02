Calciomercato.it - Martedì nero per l’Italia, anche l’Atalanta va fuori: tris del Brugge

Dopo il Milanla Dea eliminata dalla Champions League: i belgi passano a Bergamo per 3-1Ildelcalcistica. Dopo il Milan,esce ai playoff di Champions League. La squadra di Gasperini avrebbe dovuto rimontare l’1-0 subito all’andata con le tante polemiche per il rigore assegnato alnel finale, invece i belgi vincono a Bergamo e si prendono la qualificazione.pervadel(LaPresse) – Calciomercato.itAl Gewiss Stadium finisce 3-1 per gli ospiti che ci mettono poco a indirizzare il match dalla loro parte. Dopo appena tre minuti, alla prima vera azione, ilpassa con Talbi che finalizza al meglio un’azione avviata da Vaneken e rifinita da Jutgla. I padroni di casa non sembrano accusare il colpo e si tuffano in avanti.