Martedì e mercoledì di Champions League | le cinque cose che forse non sai

Saranno le gare di ritorno dei playoff dia stabilire, in via definitiva, quali club rientreranno nella 16 squadre che disputeranno gli ottavi di finale della massima competizione europea. Tra le italiane, soltanto la Juventus affronterà il secondo turno della sfida contro il PSV da una posizione di vantaggio. Al contrario, Milan e Atalanta dovranno rimboccarsi le maniche. Dovranno dare il massimo nei rispettivi stadi. I rossoneri sono chiamati a ribaltare l'1 a 0 di Rotterdam subito contro il Feyenoord. Mentre i bergamaschi il 2 a 1 per mano del Club Bruges. Destino in bilico anche per il City, pronto a giocarsi l'ultima chance al Bernabeu dopo la remuntada e la vittoria dell'ultimo minuto del Real nella gara d'andata.