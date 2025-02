Internews24.com - Marotta Inter, il presidente vuole dare la scossa alla squadra! Oggi sarà ad Appiano assieme a tutta la dirigenza

Leggi su Internews24.com

di Redazione, illaadla, dopo la dura sconfitta contro la JuveCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul momento- «L’ieri non si è guardata allo specchio come avrebbe voluto. Il giorno di riposo post derby d’Italia ha evitato la seduta di autocoscienza, ma la ferita zampillava e zampilla ancora. Per questo ci si vedrà giàadcon laal completo e non è per niente una cosa banale. L’è sospesa su un filo a metri di altezza, potrebbe percorrerlo finofine e concludere in gloria, oppure precipitare rovinosamente con conseguenze imprevedibili. È proprio questo il momento in cui l’nazionale prova a stringersi, capire, correggere: vorrebbe fare ciò che finora non è mai riuscito, imparare dai propri errori.