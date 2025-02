Quotidiano.net - Marmomac Brazil apre a San Paolo: Veronafiere porta il marmo in America Latina

Leggi su Quotidiano.net

Nel moderno padiglione delle esposizioni del distretto di Anhembi, a San, ha aperto stamanedel gruppoalla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese, di numerosi politici locali, oltre ai vertici di. "è il marchio più forte al mondo per la pietra naturale e ile, dopo 58 edizioni di successo a Verona, portiamo questa esperienza e il valore aggiunto del brand anche in Brasile, con l'obiettivo di consolidare il ruolo dicome hub di riferimento per l'e, in prospettiva, per l'intero continenteno", spiega all'ANSA Federico Bricolo, presidente di. A rafforzare la connessione tra l'evento-madre di Verona e lo spin-off a Sanè la condivisione di strategie di cross-marketing e attività di incoming degli operatori, dice all'ANSA Adolfo Rebughini, direttore generale di, secondo il quale "è un tassello fondamentale della nostra strategia di proiezione internazionale.