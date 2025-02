Fanpage.it - Mario Cipollini accusato di calunnia, chiesti 2 anni per l’ex campione: “Accusò il mentore di estorsione”

Leggi su Fanpage.it

La battaglia legale tra ildi ciclismo e il suoIvano Fanini va avanti da decenni, da quando per un contratto non onorato si finì in Tribunale con la rottura dei rapporti. Per la Procuraavrebbeil suo exdi un'che non sarebbe mai avvenuta.