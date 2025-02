Ilgiorno.it - Mario Capello e i suoi “Ospiti“ in libreria

Domani alle ore 19,(nella foto) presenterà a Milano il suo romanzo ““ presso laVerso. In dialogo con l’autore, Vincenzo Latronico.Marco e Lara si incontrano sotto la luce soffusa di un ristorante di Stoccolma mentre fuori avanza la lunga notte nordica. Lui è nato a Torino, è cresciuto in Puglia e ora vive in Svezia. Anche Lara è un’italiana trapiantata in Svezia: ha lasciato qualche anno prima il suo lavoro da programmatrice a Perugia e da poco ha messo a punto un’app per gli incontri, ed è proprio grazie a quella che conosce Marco.