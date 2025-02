Quotidiano.net - Marina Berlusconi. Il messaggio a Forza Italia: "Libertà sui temi etici"

Non scende in campo, ma prende posto in panchina. Con l’intervista "manifesto" a tutto tondo sulle colonne del Foglio la primogenita del Cavaliere schiera il modulo e descrive gli schemi in maglia liberale attraverso cui la famiglia di Fininvest-ha in animo di riportare il partito azzurro al centro della scena. Sfida nient’affatto esente da controversie, come dimostrano le reazioni di apprezzamento e critiche sia interne che esterne a FI. Ma ancor più i silenzi. "Sveglia" all’europeismo; attestazione di antifascismo (ovvero di anticomunismo); critica al "bullismo" di Donald Trump, che minaccia di "rottamare" il vecchio continente; sostegno alle unioni gay – che si arresta sulla soglia della maternità surrogata – e all’allargamento della cittadinanza per gli stranieri; allarme per lo strapotere delle multinazionali big tech; supporto nei confronti di una legislazione sul fine vita: sono questi gli elementi di definizione dell’identità liberale forzista illustrati dalla presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori.