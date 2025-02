Biccy.it - MariaVittoria ha una crisi e vuole abbandonare il Grande Fratello

Negli ultimi giorni la storia tra Tommaso Franchi eMinghetti stava procedendo a gonfie vele, ma ieri sera ha subito l’ennesimo scossone a causa di alcune rivelazioni di Alfonso D’Apice. Il gieffino napoletano prima di uscire dalla casa delha dichiarato che a dicembre la Minghetti gli avrebbe confessato di essere interessata a lui: “Mi hai detto che ti dovevo dare qualche giorno di tempo per lasciare Tommaso e che poi ci saremmo potuti conoscere meglio“. La concorrente ha negato, dicendo che le cose non sono andate proprio così e Tommaso è andato su tutte le furie.uscire dal: “Non ci sto, se resto distruggono la nostra relazione”.Dopo la puntata Tommaso Franchi ha chiesto alla fidanzata di giurargli che ciò che ha detto Alfonso non corrisponde al vero, ma lei ha messo le mani avanti: “Non posso di giurare.