Marco Villa | Ct della strada? Sarei onorato ma non vorrei abbandonare la pista Bilancio positivo agli Europei

A conclusione deglidi ciclismo sua Zolder (6 le mede conquistate per la nostra nazionale con il secondo posto nel medere alle spalle dell’Olanda), abbiamo raggiunto il ctper tracciare undi questa rassegna continentale che per lui potrebbe essere stata l’ultima su. Infatti negli ultimi giorni si è vociferato un possibile approdo del ct d’orosu, passando così il testimone a Dino Salvoldi e affrontare così una nuova e complicata sfida.Chetracci di questiche rappresentano il primo passo verso Los Angeles 2028?“Un. Tra le ragazze sappiamo di avere un gruppo competitivo che ha raggiunto la piena maturità, tra i ragazzi invece abbiamo un gruppo giovane, ma ben amalgamato che ha corso bene; quindi nel complesso sono soddisfatto di quanto ottenuto in questa rassegna continentale”.