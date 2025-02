Baritoday.it - Marco Masini fa tappa a Bari con il suo tour 'Ci vorrebbe ancora il mare'

Leggi su Baritoday.it

"35 anni di musica, storie ed emozioni. Canzoni che ci hanno unito e cheoggi continuano a farlo. E allora, quale modo migliore per festeggiare se non tornare sul palco e vivere tutto questo insieme? Da luglio a dicembre sarò inin tutta Italia, dai teatri ai palasport. Non vedo l’ora.