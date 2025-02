Fanpage.it - Marco Giallini: “Rocco Schiavone impossibile per Rai 1, tocca temi che lì non possono essere trasmessi”

Leggi su Fanpage.it

parla in conferenza stampa del perché Rocconon venga trasmessa su Rai 1: "Non conosco questi meccanismi, ma credo che la serie stia bene sul secondo canale". Il vicequestore a cui dà il volto, per lui, è lo specchio della disillusione degli italiani: "Oggi non c'è contatto tra la gente. Una volta c'erano i politici, ora nemmeno li conosco".