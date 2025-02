Ilfattoquotidiano.it - Marco D’amore, l’attore di Gomorra lascia l’auto parcheggiata in strada e la ritrova un rottame: “Un lavoro da esperti”

Neanche la fama di “Immortale“, il soprannome del personaggio che lo ha reso celebre in ““, ha protettodai ladri., originario di San Nicola la, in provincia di Caserta, ha trovato la sua Smart “cannibalizzata”, come riportano Il Mattino e CasertaNews: ignoti hanno letteralmente ridotto la sua auto in un cumulo di rottami, rubando fari, cofano e altre parti meccaniche endola sventrata tra via Milano e via Torino.Un furto che ha dell’incredibile, non solo per la notorietà della vittima, ma anche per la “professionalità” dei ladri. Dai commenti sui social, infatti, emerge come ildi asportazione dei pezzi sia stato eseguito da “mani esperte”: l’ipotesi è che si sia trattato di un’operazione mirata, probabilmente su commissione, per recuperare pezzi di ricambio.