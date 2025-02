Sololaroma.it - Mannini vicino al rinnovo, ma la Roma Primavera trema: l’esodo è realtà

Leggi su Sololaroma.it

in carreggiata, e già questa è di per se una notizia se si pensa a quella che è stata la seconda parte del 2024. In campionato il piano rimonta è in atto, mentre in Europa League si avvicina la “finale” contro il Porto, da affrontare con una componente argentina che brilla per i giallorossi. Dietro le quinte poi il lavoro non si è esaurito con la fine del mercato invernale: bisogna mettere mano ai contratti di Svilar e Pisilli al più presto, ma a preoccupare è la.“Stiamo anche lavorando sui giovani giocatori del vivaio, stiamo facendo il massimo”, diceva Ghisolfi alla vigilia della trasferta di Parma, proprio alla domanda sui prolungamenti degli accordi con i calciatori. Questo “massimo” di cui il direttore sportivo parla potrebbe presto tradursi, stando a La Repubblica, neldel contratto di Mattia, centrocampista della squadra di Falsini inserito dal The Guardian nella lista dei migliori 2006 a livello mondiale.