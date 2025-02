Tarantinitime.it - Manfredonia: nuovi medici al presidio ospedaliero “San Camillo de Lellis”

Tarantini Time QuotidianoLa ASL Foggia potenzia il personale medico del“Sande” dicon l’intento di rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio e rispondere con maggiore efficacia ed efficienza alle esigenze della popolazione.In considerazione della criticità collegata alla carenza e al turn over dei, la Direzione chiederà ai neoassunti la disponibilità, al di là della sede inizialmente assegnata, ad operare anche in altri servizi aziendali qualora si presentasse la necessità. Questo approccio flessibile e dedicato rispecchia la visione aziendale che pone al centro il benessere del cittadino, assicurando che ogni individuo possa ricevere cure tempestive e adeguate su tutto il territorio provinciale. “Oggi promuovere una cultura basata sulla collaborazione e sull’adattabilità – dichiara il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri – è fondamentale e strategico per rispondere efficacemente alle sfide che dobbiamo affrontare.