Tarantinitime.it - Manduria, Iaia (FdI): “No all’ampliamento della discarica”

Tarantini Time Quotidiano“La regione Puglia viaggia come sempre in senso contrario rispetto a quella che è la gestione moderna del ciclo dei rifiuti ed è la direzionepreistoria. Leggere infatti, che la giunta regionale delibera il riconoscimento di decine di milioni di euro per i comuni sede di discariche da ampliare o sopraelevare è semplicemente assurdo. Il ciclo dei rifiuti dovrebbe essere chiuso attraverso la raccolta differenziata, il riciclo, il riuso, la termovalorizzazione del residuo o la. In Puglia invece si pensa ancora ad ampliare le discariche.Se la regione non avesse perseguito fino ad ora politiche demagogiche e populiste, non si troverebbe oggi a gestire una vera e propria emergenza ambientale tanto da vedersi costretta a sancire ampliamenti e rialzi delle discariche esistenti, a tutto discapitosalute dei cittadini.