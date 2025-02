Milleunadonna.it - “Mamma, questa sei tu”: Kate Middleton e i tre figli si ritraggono a vicenda, i disegni virali sul web

Leggi su Milleunadonna.it

Non essendo annoverabili come esempi di talento artistico, i ritratti che la principessae i suoi tre- George, Charlotte e Louis - si sono fatti apassano per una dimostrazione di affetto reciproco profondo. Questo il significato della pubblicazione, sui profili social dei principi di Galles, deiresi pubblici. La testim.