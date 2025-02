Mai più senza batteria | 2 Mini Power Bank 10000mAh wireless magnetici e super compatti disponibili a soli 1999€

Quotidiano.net - Mai più senza batteria: 2 Mini Power Bank 10000mAh, wireless magnetici e super compatti, disponibili a soli 19,99€

Leggi su Quotidiano.net

Il bundle da 2portatili daè la soluzione perfetta per chi cerca un modo per non rimanere maial proprio smartphone, tablet, computer e non solo. Con una potenza di 15W in modalitàmagnetica e un’uscita USB-CDelivery da 22.5W, questi charger assicurano una ricarica rapida ed efficiente per gli ultimi modelli di iPhone, device Samsung, Android e console. Attualmente questo set è disponibile su Amazon a19,99€ per due pezzi, questo set è un’occasione imperdibile per chi desidera doppia autonomia a un prezzo conveniente. Dueal prezzo di uno Dueal prezzo di uno: offerta da non perdere su Amazon Questisono progettati per offrire massima portabilità e un design ultra-compatto, perfetti per essere trasportati in tasca, nello zaino o nella borsaingombrare.