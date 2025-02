Palermotoday.it - Mafia, dai prezzi imposti su pecore e mucche ai permessi per farle pascolare: sei arresti a Camporeale

Leggi su Palermotoday.it

Blitz contro la famiglia mafiosa di. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso. Al vertice uno degli indagati che, pur essendo già in cella.