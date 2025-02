Puntomagazine.it - Mafia, da testimone giustizia ad ‘abusiva’, Valeria Grasso chiama giornalisti

Domani a Roma conferenza alle 11 nella sede di Italia Sostenibile a Largo Argentina 11Roma, 18 feb. Da ‘di’ per aver denunciato a suo tempo il clan mafioso dei Madonia, all’accusa di ‘abusivismo’ con richiesta di risarcimento a Valeriada parte della Corte dei Conti, dopo 11 anni, per la gestione della palestra sita nello stesso immobile sequestrato al clan mafioso. Nelle ultime ore la Corte dei Conti, valutati i documenti portati dalla difesa ha revocato il provvedimento. I numerosi arresti a Palermo di persone legate a vari clan mafiosi riportano in primo piano il pericolo di un ritorno della potenza criminale. Per questo Valeriaha deciso di convocare una conferenza stampa che si terrà domani, mercoledì 19 febbraio, alle 11 nella sede di Fondazione Italia Sostenibile in largo di Torre Argentina 11 a Roma.