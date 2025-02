Quotidiano.net - Macron convoca riunione sull'Ucraina: no a truppe belligeranti francesi

Il presidente francese Emmanuelha confermato che domani terrà una nuova"con diversi Paesi europei e non europei". Lo ha detto parlando alla stampa locale. Il presidente francese, Emmanuel, ha parlato oggi di "minaccia esistenziale" per l'Europa rappresentata dalla Russia in un'intervista in cui ha annunciato di voler "riunire i gruppi parlamentari e i partiti". In un'intervista alla stampa quotidiana regionale,ha parlato di "minaccia esistenziale" per l'Europa ed ha citato come esempi "i cyberattacchi, i tentativi di manipolazione elettorale, gli atti antisemiti gravissimi nel nostro Paese organizzati dai russi, le pressioni migratorie in Polonia". Donald Trump "può riavviare un dialogo utile con il presidente Putin". Lo ha detto il presidente francese Emmanuelin un'intervista a Le Parisien.