Sport.quotidiano.net - Maceratese. "C’è da fare di più per l’obiettivo finale»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Sono dispiaciuto per il risultato, ma contento della prestazione e dal pubblico accorso allo stadio per una partita bella e corretta". Stefano Serangeli, dg della, commenta il pareggio nel derby con i cremisi con i biancorossi ora costretti a rincorrere la K Sport Montecchio Gallo, salita in testa all’Eccellenza. "I pesaresi hanno infilato una straordinaria serie di vittorie consecutive mentre noi abbiamo fatto 16 risultati utili, ma evidentemente ciò significa che non basta e occorredi più per centrare". Anche contro il Tolentino laha subito gol nelle battute iniziali. "Purtroppo è capitato spesso: penso alle gare con Tolentino, Matelica, Montegranaro, Sangiustese. Quello di domenica è stato su punizione, peraltro dubbia, ed è arrivato dopo il positivo approccio alla gara".