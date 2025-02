Anteprima24.it - Macchie di sangue in strada, indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ la polizia ad indagare sul ritrovamento avvenuto questa mattina di alcunevistose dinei pressi del parco di via Bongiorno, nella zona orientale di Salerno ed anche sotto una pensilina per l'autobus. La polizia si è recata anche in ospedale per verificare la presenza di feriti. L'area è stata circoscritta. Rilievi sono stati effettuati con l'ausilio della scientifica che ha verificato anche la presenza di eventuali filmati registrati da videocamere di sorveglianza.