Donnapop.it - Ma chi sono i 2 cantanti che hanno fatto sesso nei camerini di Sanremo? Il cerchio si stringe: c’è un audio

Negli ultimi giorni circolano alcuni rumors su dueche avrebberoneidel Festival di, durante la seconda puntata. Ma chi?Non è la prima volta che emergono simili pettegolezzi circa il grande evento presentato su Rai Uno, ma adesso la situazione cambia e le voci in merito si fanno molto più insistenti. Tutto è cominciato quando un utente di TikTok ha parlato del presunto avvicinamento bollente fra duedel Festival.Ecco cosa ha detto nel suo video: “La notizia è uscita durante la seconda serata ed è lì che sarebbe successo qualcosa. Però in quella serata siesibiti meno Big e quindi la rosa si re”. Durante la seconda serata del Festival di, come sappiamo, non siesibiti tutti i Big e questo rerebbe il campo di molto.