Lutto nel giornalismo italiano morta la celebre conduttrice radio Ilaria Iacoboni

È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di, stimata giornalista e speaker diCapital, avvenuta oggi, 18 febbraio 2025, a Roma, all’età di 49 anni.ha combattuto con coraggio contro un tumore, come riportato da Leggo. Nata nel 1976,ha dedicato gran parte della sua vita professionale al mondo dellafonia. La sua voce inconfondibile e la sua passione per ill’hanno resa un punto di riferimento per gli ascoltatori diCapital.>> “Purtroppo è il suo corpo”. Scomparso da giorni, Raffaele è stato trovato mortoNel corso degli anni, ha condotto numerosi programmi, tra cui una fascia mattutina dalle 9 alle 12 insieme a Benny Bottone, come evidenziato daspeaker.it.era nota per la sua capacità di instaurare un dialogo autentico con i suoi ospiti.