Lutto in una grande di Serie A pianto inconsolabile dei tifosi

Bruttissima notizia nel mondo del calcio. Addio ad un giocatore molto importante nella storia dellaA.Quando viene a mancare una persona che hanno dato tutta la vita per lo sport è sempre una brutta notizia e lo è ancora di più per chi lo conosceva e provava stima e rispetto nei suoi confronti. Un pesanteha colpito un noto tecnico diA, non la sua famiglia ma una persona che a lui era molto cara.in unadiA,dei(Ansa) TvPlayIl calcio portoghese ha visto un gravenelle ultime ore, è venuto a mancare il noto presidente Pinto da Costa, ex storico presidente del Porto. Pinto è il presidente più vincente della storia del calcio portoghese e visto i numeri sicuramente parliamo di uno dei più grandi della storia del calcio.