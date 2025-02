Linkiesta.it - L’Unione europea deve agire come se fosse un unico Stato, dice Mario Draghi

Leggi su Linkiesta.it

Pubblichiamo il discorso completo dell’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centraletenuto al Parlamento europeo di Bruxelles.È un vero piacere tornare qui al Parlamento Europeo per discutere il seguito del rapporto sulla competitività dell’Europa. Il contributo dei rappresentanti eletti èvitale nel processo di preparazione del rapporto, e molti membri del Parlamento Europeo e dei parlamenti nazionali mi hanno contattato dalla sua pubblicazione. Le vostre reazioni sono state preziose per affinare le proposte e creare slancio per il cambiamento. Il vostro impegno sottolinea la forza delle democrazie europee eabbiamo bisogno che tutti gli attori lavorino insieme per trasformare l’Europa.Da quando il rapporto èpubblicato, i cambiamenti che si sono verificati sono in gran parte in linea con le tendenze delineate lì, ma il senso di urgenza nel realizzare il cambiamento radicale che il rapporto ha sostenuto è diventato ancora maggiore.