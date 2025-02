Ilrestodelcarlino.it - L’Under 18 mette ko pure il Sassuolo

Continua la marcia del18 che ha battuto ile resta in vetta. Questi i risultati del weekend. Under 18 Cesena-2-0. Cesena: Fontana, Antoniacci, Ridolfi, Baietta, Bertaccini (38’st Gori), Zamagni T. (17’st Greco), Biguzzi, Amadori, Galvagno (17’st Lantignotti), Gabriele (30’st Berti), Sanaj (38’st Carlini). All: Lantignotti. Reti: 16’ pt Antoniacci, 7’st Galvagno (C) rig. Classifica: Cesena 52, Roma 45, Torino 44, Inter 36*, Genoa 36, Lazio 35, Parma 32,30, Atalanta 26*, Monza 26*, Empoli 26, Bologna 24, Lecce 25*, Bologna 24, Fiorentina 24, Hellas Verona 22, Milan 19, Sampdoria 18, Cagliari 16 (*una gara in meno). Under 17 Bologna-Cesena 5-1. cesena: Giunti, Zaghini, Ballacci, Pezzi (24’st Poletti), Cavalletti, Casadei, Giunchi, Frisoni, Moretti (11’st Malafronte), Scapoli (24’st Allegra), Da Rugna (11’st Ricci).