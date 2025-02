Anteprima24.it - L’ultimo viaggio di Francesco Pio in una Paupisi addolorata e attonita

Tempo di lettura: 4 minuti“Un lavoro che amavi e ti rendeva fiero. Non ci hai dato il tempo di prepararci ad un distacco così forte. La vita è ingiusta e stupida”.Dario Orsillo, ex presidente della Proloco di, ha voluto ricordare con queste parole il caro amico Franco Pio deceduto a 25 anni all’alba del giorno di San Valentino mentre si apprestava a raggiungere in auto il proprio posto di lavoro presso un cantiere della Rete ferroviaria italiana non prima di aver raggiunto, nel luogo di appuntamento stabilito, un suo collega con il quale raggiungere a bordo della sua Audi A3 la località di Santa Maria Labruna nel napoletano.La dinamica della tragedia consumatasi lungo una strada provinciale che immette sulla Statale 7 Appia e che ha tolto la vita al giovane operaio è ancora da definire, ma mentre gli inquirenti stanno accertando quanto è effettivamente successo, oggi aè stato il giorno del dolore.