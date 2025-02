Iltempo.it - L'ultimo bollettino sul Papa: "quadro clinico complesso, ma...". Come è andata la notte

Nella tarda mattinata di oggi, 18 febbraio, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha fatto il punto sulle condizioni cliniche diFrancesco. Anche la quintatrascorsa dal pontefice al PoliAgostino Gemelli, riferisce Bruni, “è stata tranquilla. Ilha fatto colazione e letto qualche giornale e alcuni documenti di lavoro”. Sollecitato dai numerosi giornalisti accorsi in Sala Stampa per avere notizie, il portavoce ha confermato che “il, ma stazionario”. Francesco, com'era accaduto nei giorni scorsi, continua a ricevere e firmare, seppure in forma ridottissima, dossier di lavoro. Oggi ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Baie-au in Canada presentata da mons. Jean-Pierre Blais. Al suo posto il Pontefice ha nominato don Pierre Charland, finora Ministro Provinciale dei Francescani.