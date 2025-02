Luisa Spagnoli | molto di più che una semplice imprenditrice

Leggi su Ildenaro.it

di Nico Dente GattolaLa rassegna Napoli città Mediterranea con la fondazione Guida alla cultura e Bianca Maria Sparano continua il suo interessante percorso sempre presso l’elegante cornice dell’hotel Oriente di Napoli.Ultimo incontro in ordine cronologico mercoledì 12 febbraio la presentazione del libro di Paola Jacobbi “” che narra le vicende didonna che negli anni 20 e trenta del secolo scorso per quanto fece e soprattutto per la sua personalità dimostrò di essere ben più che una figura controcorrente o unsimbolo dell’emancipazione femminile.Volume, questo, fortemente voluto dal pronipote Aldo che narra sotto forma romanzata la straordinaria vicenda umana e professionale di una donnamente straordinaria e questa è stata la prima occasione (il giorno dopo replica allo spazio Guida).