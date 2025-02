Lanazione.it - L’ufficio postale di Terranuova Bracciolini si sposta in un container

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale,di, in Viale Europa 45, resterà chiuso al pubblico dal 24 febbraio al 28 giugno. Durante questo periodo, i servizi postali saranno regolarmente erogati in untemporaneo sempre in Viale Europa 45. Il servizio sarà disponibile con i seguenti orari di apertura: Dal lunedì al venerdì: 8:20 – 13:35 Sabato: 8:20 – 12:35 ATM fruibile H24. La sedeè coinvolta nel Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, una iniziativa promossa dal Governo nell’ambito del Piano Complementare PNRR. Il progetto prevede la ristrutturazione e il potenziamento degli spazi degli uffici postali, equipaggiandoli con nuove infrastrutture tecnologiche, per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione.