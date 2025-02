Lucio Corsi parla il compagno di liceo | A Castiglione è scoppiata la Luciomania La sindaca lo ignorava ora è impazzita

Leggi su Open.online

C’è sempre un vincitore del Festival di Sanremo che non vince il Festival di Sanremo, quest’anno questo titolo spetta sicuramente ae la sua Volevo essere un duro. Un personaggio del tutto atipico rispetto alla discografia contemporanea, che ha catturato l’amore del pubblico grazie a garbo e umiltà, con una canzone che inneggia alla vulnerabilità.viene orgogliosamente dalla provincia, un fattore che certamente influisce sulla sua genuinità e poetica. Per conoscerlo meglio allora Open, dopo l’intervista al chitarrista Tommaso Ottomano, ha contattato Luca Giommoni,die compaesano, ma soprattutto organizzatore dei primi live di, 5mila anime nel maremmano, 7mila comprese le frazioni come Vetulonia, dove il cantautore è cresciuto e vive. Un testimone del percorso intrapreso negli ultimi dieci anni che lo ha portato a questo clamoroso e del tutto inaspettato secondo posto da outsider.