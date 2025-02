361magazine.com - Lucio Corsi, parla il chitarrista Ottomano: “Non ci aspettavamo tutto questo”

Era sul palco con il secondo classificatoFenomeno. Da Sanremo ne esce sicuramente bene il secondo classificato,. A Open ha cosìto di tutta l’avventura sanremese, ilTommaso.Sul successo ha spiegato che non se lo sarebbero mai aspettato: «Assolutamente no, siamo arrivati con la nostra “cazzimma”, sapevamo di poterci aprire ad un pubblico più vasto, ma che le persone capissero il brano e lo accogliessero con così tanto calore no. Ero al telefono conproprio poco fa e ci domandavamo: “O ci abbiamo capitodall’inizio o non ci abbiamo capito un cazzo”. Gesù avrà sbattuto la testa, avrà detto: “Miracoliamopersonaggio qua”. E ora ci vado di mezzo pure io, tiriamoprogetto assieme da dieci anni, finalmente nella nostra zona d’ombra si è accesa una lampadina».