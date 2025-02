Ilfattoquotidiano.it - Lucio Corsi modello per Gucci: spuntano le immagini del suo passato in passerella con Alessandro Michele

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un secondo posto a Sanremo 2025 che ha consacrato il suo talento, uno stile anticonvenzionale, fatto di abiti vintage e “patatine” nascoste nelle spalline. Manasconde unda, e non per un brand qualsiasi:. A rivelarlo è lo stesso cantautore, che con orgoglio ha sempre dichiarato di non avere uno stylist e di scegliere personalmente i propri look. Ma in pochi sapevano che, nel 2017,aveva calcato laper la collezione Cruise 2018 di, disegnata dall’amico, all’epoca direttore creativo della maison fiorentina.L’occasione fu la sfilata evento organizzata alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, a Firenze, dovepresentò un “Rinascimento rock ‘n’ roll”, ispirato alla bellezza della Grecia Antica e della Roma Imperiale.