Lucio Corsi a luglio ad Arezzo verso il Mengo 2025

, 18 febbraio– Secondo al Festival di Sanremo,è comunque la vera rivelazione dell’Ariston. Il cantautore di Castiglione della Pescaia lanciatissimo con la sua “Volevo essere un duro”, sarà aadsul palco delMusic Fest. Dal 9 al 13infatti tornerà la maratona musicale dell’associazione Music, è il patron Pacozzi ad annunciare le nuove date e a confermare di essere al lavoro già da tempo per portare il cantautore toscano ad. Un contatto nato molto prima di Sanremo ma spinto ora dal risultato del Festival. “Sicuramenteè un artista che vogliamo fare al, lo avremmo trattato indipendentemente dall’esito di Sanremo – dice Pacozzi - anno scorso ad agosto al Popcast di Castiglione della Pescaia, dove giocava in casa, avevamo già preso contatti per ilche si svolgerà dal 9 al 13prossimi.