Luce e gas. In Italia nel 2024 ogni famiglia ha speso circa 2.130 euro

Il passaggio dal mercato libero al mercato tutelato, riguardo l’energia elettrica e il gas, ha determinato un indiscutibile cambiamento per glini. Tra coloro i quali dichiarano di ritenersi soddisfatti dalle offerte sottoscritte con i propri gestori delle utenze e chi invece, se si potesse, tornerebbe alla vecchia formula, si pone un’indagine condotta da Facile.it, relativa ai costi che sono stati sostenuti dalle famigliene per le utenze nel. La finalità di quest’analisi non è quella di fare un paragone tra le due diverse tipologie di mercato, considerando anche il fatto che ilè stato un anno di transizione per l’energia elettrica, dato che la fine del mercato tutelato è avvenuta il 30 giugno scorso. Al di la di ciò, i dati raccolti durante questa indagine sono particolarmente significativi, soprattutto alladelle differenze dei costi di energia elettrica e gas (a volte superiori anche di 100all’anno) tra le varie regioni d’