Juventusnews24.com - Lucca Juve, l’attaccante svela un clamoroso retroscena: «Dopo la vittoria del derby d’Italia ho scritto a questo bianconero ma…»

di RedazionentusNews24un: tutte le dichiarazioni deldell’Udinesedell’Udinese Lorenzo, accostato anche al calciomercato, ha rivelato a Cronache di Spogliatoio di sentirsi spesso con Chico Conceicao, suo ex compagno all’Ajax.PAROLE – «Quando eravamo all’Ajax ci ritrovavamo a casa la sera perché nessuno di noi due giocava. Eravamo ai margini. Non la prendevamo sul ridere, ma ci confrontavamo e confortavamo dicendoci che eravamo forti, di non preoccuparci che sarebbe arrivato il nostro momento. Guardate adesso. Gli hoancheil gol all’Inter. Non mi ha ancora risposto! Parliamo tante volte del periodo all’Ajax, di quanto è successo quell’anno. Quando si è trasferito allantus soprattutto ne abbiamo parlato.