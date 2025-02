Lotta all’evasione nel 2024 recuperati 263 miliardi | Il risultato più alto di sempre Delude la rottamazione delle cartelle

Ilfattoquotidiano.it - Lotta all’evasione, nel 2024 recuperati 26,3 miliardi: “Il risultato più alto di sempre”. Delude la rottamazione delle cartelle

L’AgenziaEntrate rivendica un nuovo aumento del recupero da evasione fiscale: nella cifra riportata nelle casse dello Stato è ammontata a 26,3, 1,6 in più rispetto ai 24,7 dell’anno prima. Considerando anche imposte e addizionali locali e crediti previdenziali si arriva ai “33,4” citati da Vincenzo Carbone, che dirige l’Agenzia e il braccio della riscossione dopo le dimissioni di Ernesto Maria Ruffini, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti. “Un nuovo record“, festeggia la maggioranza. “Una somma mai raggiunta prima nella storia della nostra Nazione”, esulta in un videomessaggio Giorgia Meloni, dando il merito al lavoro dell’amministrazione fiscale ma anche a norme come quella “contro l’odioso fenomenoattività ‘apri e chiudi’ che riguarda soprattutto gli extracomunitari“.