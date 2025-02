Ilnapolista.it - Lotito: «Lavoriamo per risolvere la questione Bernabé. Lo aveva già fatto con il Benfica ed era stato cacciato»

In occasione della celebrazione dei 125 anni della società biancoceleste organizzata dal Lazio club Montecitorio, il presidente dei capitolini, Claudio, ha parlato anche del tanto discusso licenziamento di Juan:«Il falconiere non incarnava più i nostri valori, quelli del rispetto dell’essere umano, della formazione. Perché il calcio deve essere didascalico e moralizzatore. Che formazione, che esempio poteva dare il falconiere nelle scuole? Come padre di una grande famiglia, ho attivato una clausola nel contratto per la violazione del codice etico e ho rescisso il contratto. Vedremo chi poi porterà il simbolo dell’aquila. Capisco di aver privato i bambini dell’emozione dell’aquila, ma la riporteremo presto sul campo. Il tema che voglio trasmettere a voi è: ‘Non disperatevi’.