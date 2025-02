Forlitoday.it - L'osteria in centro approda in tv su La7: "Abbiamo raccontato la città, tra le sue bellezze e i nostri piatti"

Hanno aperto il loro locale "L'del Ferrovecchio" nel 2018, unendo la passione per la cucina e per Forlì, dove hanno scelto di costruire la loro vita. I due titolari, Endri Cuni e Alda Gega saranno i protagonisti di una puntata de "L'ingrediente perfetto" di sabato 22 febbraio alle 11 e in.