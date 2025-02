Movieplayer.it - Lost Records: Bloom & Rage, la recensione: bentornati negli anni ’90

Leggi su Movieplayer.it

Qualche considerazione sulla nuova avventura grafica dello studio di Life is Strange, che ci riporta'90, tra It e Stand by Me. Un gruppo di amiche e un'ultima estate prima di separarsi e lasciare che la vita le porti lontano, verso quel futuro che sognano di conquistare e che alla loro età sentono di poter plasmare con infinite possibilità. Di questo racconta: Boom, l'avventura grafica sviluppata da Don't Nod Montreal, lo studio responsabile della fortunata serie di videogiochi Life Is Strange e che stavolta propone un gioco molto simile per esperienza ma diverso per atmosfere e narrazione, una storia ad episodi la cui prima parte è disponibile dal 18 febbraio 2025 per PC, XBox e Playstation 5. Per .