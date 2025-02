Ilrestodelcarlino.it - Loreto, chiusi tutti i campetti di calcio per ragazzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

negli ultimi anni il divertimento deista svanendo. Ormai le strade sono quasi deserte e non si sentono più i bambini che giocano. Questo è dovuto al fatto che id’oggi preferiscono restare dentro casa a giocare con i dispositivi elettronici invece di uscire con gli amici. Purtroppo il Comune ha deciso di chiudereda. Per questo abbiamo intervistato Massimo Guerrini, segretario del Comitato del quartiere Costabianca, e Nicola Orsini, direttore generale del1902. Signor Orsini, sa come è successo tutto questo? "Si era evidenziato uno stato di inagibilità degli spogliatoi in quanto non in linea con le nuove normative: mancanza del locale infermeria e dei bagni per i disabili". Cosa pensa dell’accaduto? "Prima di agire in maniera così drastica, sarebbe stato bene avere un ‘piano B’, visto che la sicurezza dei nostri giovani non è mai stata a rischio".