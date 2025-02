Quotidiano.net - L’omicidio in panetteria. Preso il figlio del fornaio . La fuga filmata dalle telecamere

e Marianna Vazzana Le immagini nitide dellaripresa da una telecamera del cortile condominiale. Il racconto della testimone oculare del. E un’assenza che durava ormai da più di 48 ore. Tutti gli elementi portano a un’unica possibile soluzione del delitto di piazzale Gambara a Milano: quella che identifica nel ventunenne Raffaele Mascia,del proprietario dell’esercizio commerciale a due passi dal Pio Albergo Trivulzio, la persona che ha esploso i sei colpi di pistola calibro 38 che hanno ucciso il quarantanovenne ucraino Ivan Disar e ferito gravemente il connazionale ventiseienne Pavlo Kioresko, operato e ora fuori pericolo. Poco dopo le 20 di ieri, Mascia è stato rintracciato dalla polizia in zona Porta Genova, a due giorni esatti dalla sparizione, e portato in questura per essere interrogato dal pm Carlo Enea Parodi e dagli specialisti della Squadra mobile guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo: non è escluso che nel corso della notte abbia confessato, spiegando anche un movente al momento soltanto ipotizzato.