Lombardia, approvata mozione per vietare il velo islamico negli edifici pubblici. Ma il centrodestra si spacca sul voto

Milano – Il Consiglio regionale dellaha approvato unapresentata dalla Lega che vieta l’uso del, come burqa e niqab,, benché nel testo definitivo si parli di “indumenti che coprono il volto” come voluto dall’emendamento presentato da Forza Italia. Non è invece stato approvato – per 31 voti contro 30 – l’emendamento di Fratelli d’Italia che invitava il Governo italiano a valutare l’estensione del divieto dell’uso dela scuola anche per “garantire la reale possibilità per le giovani donne di autodeterminarsi liberamente”. A far bocciare quest’ultimo emendamento sono stati alcuni franchi tiratori, termine che designa i consiglieri che, durante una votazione segreta, votano in modo difforme dalle indicazioni del proprio partito o schieramento, spesso causando esiti inattesi.