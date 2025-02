Zonawrestling.net - Logan Paul si prende il merito di ‘Yeet’:”Prima che Jey lo rendesse virale, c’ero io!”

non lascia che Jey Uso si prenda tutto ilper “Yeet”. L’ex campione degli Stati Uniti ha recentemente affermato di essere stato il primo a usare il tormentone, moltoche “Main Event Jey Uso” lo trasformasse in un sensazionale tormentonein WWE., noto per creare polemiche, ha fatto questa dichiarazione mentre promuoveva il prossimo episodio del suo podcast IMSIVE con ospite Michael Cole. Nel trailer,dichiara con nonchalance a Cole: “Sono stato io il primo a dire Yeet, tra l’altro.”Cole, chiaramente divertito, ha ribattuto con una domanda: “Quindi Jey te l’ha rubato?”Senza esitare,ha risposto: “Sì, e gli sto mandando un cease and desist.”WWE Legend Michael Cole on tomorrow’s episode! pic.twitter.com/MV6vkqo6nU— IMSIVE (@imsive) February 17, 2025 Per avvalorare la sua affermazione,ha persino allegato un filmato di un vecchio video musicale in cui usava la frase, insinuando che Jey abbia semplicemente continuato qualcosa che lui aveva iniziato.