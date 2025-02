Repubblica.it - "Lofti è stato incappucciato e pestato, non è tortura? Non riconoscerlo è una sconfitta per tutti”

Parla la cognata del detenuto tunisino picchiato a sangue nel carcere di Reggio Emilia dopo la condanna a pene ridotte per dieci agenti: “Vederli gioire in aula mi ha fatto male. Speravo che questa sentenza potesse fare da monito per chi non rispetta la legge e i diritti umani,.