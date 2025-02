Ilgiorno.it - Lodi, ucciso da coltellate l’uomo ritrovato nell’auto in piazza Omegna

Leggi su Ilgiorno.it

, 18 febbraio 2025 – Si fa sempre più concreta l’ipotesi dell’accoltellamento di R.B., 61enne dicadavere nella sua auto.era scomparso domenica 16 febbraio 2025 scorso, dopo essere uscito da casa, per motivi non noti, con la sua Volkswagen Golf bianca. I familiari avevano dato l’allarme e purtroppo le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. Il ritrovamento La segnalazione del ritrovamento dell’auto l’avrebbe dato la moglie asiatica, il pomeriggio del 18 febbraio, che avrebbe notato la vettura del consorte parcheggiata inma non nel solito posteggio del consorte, ma poco lontano. Da qui il tragico ritrovamento. Il cadavere Il 61enne, riverso sul sedile lato guida, ha perso molto sangue. Dalle prime analisi, su cui poi relazionerà il medico legale, convocato dopo l’arrivo del Procuratore Laura Pedio,accusava traumi compatibili con fendenti.