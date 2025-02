Ilgiorno.it - Lode in Svizzera: "Conquistata con la mia pizza"

Se uno chef, non uno qualunque per giunta, ma uno stellato del calibro di Christian Vogel del Birdy’s di Brunnen si spertica in lodi e a proposito della sua pizzeria preferita arriva ad affermare tra colleghi e addetti ai lavori "Forse hanno lamigliore della", è difficile dubitare del suo giudizio. In diversi, incuriositi dalla sua "dritta", per avere conferma di tanto entusiasmo si sono recati di persona e da allora anche le recensioni più che positive si sono moltiplicate. Ciò che incuriosisce è però che dietro a queste creazioni sensazionali per il palato non ci sia un italiano del Sud con lanel Dna, ma Fabio, un bel ragazzo della Valmalenco che con il proprio cognome (pure questo inequivocabilmente malenco), Negrini, ha voluto chiamare anche il locale aperto poco più di un anno fa ad Altdorf, Canton Uri, che tante soddisfazioni comincia a dargli.