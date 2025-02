Ilrestodelcarlino.it - Locale chiuso a Bologna, i bigliettini dei residenti: “No a bar e ristoranti”

, 18 febbraio 2025 –"la Grassa", ma a tutto c'è un limite. Sono i cittadini del capoluogo a farlo sapere con dei post it su una serranda abbassata. In via del Pratello al civico 96, dove c’era l’ex Osvaldo e gli abitanti della strada riempiono la vetrina dell'attività con dei foglietti colorati. Pensieri dolci nei confronti dello spazio pubblico. "Cosa sogniamo noi del Pratello per questo bellissimo spazio vuoto?" una semplice domanda che ha dato sfogo alle risposta più disparate. "Una ferramenta"; "Uno studio di yoga"; "Una palestra o una sala lettura"; "una cartoleria"; "una pescheria". Idee differenti, ma tutte allineate su un principio: "Basta mangiare e bere". Chi vive la città e la abita è infatti stufo della trasformazione a cuista andando incontro. Un ristorante – sempre più costoso – a cielo aperto per turisti.